Говядина на Кубани подорожала на 23%. Рассказываем, как изменилась цена продуктов в крае с начала года

С начала 2021 года цены на продукты в Краснодарском крае поднялись более, чем на 20%. Рассказываем, что подорожало

Ежемесячно Краснодарстат публикует средние цены на продукты по региону. Их изучил портал 93.RU и вот, что вышло: по данным на 11 января 2021 года средняя цена по краю на говядину составляла 355 рублей за килограмм. На 1 ноября цена составила 438 рублей.

Свинина раньше обходилась в 277 рублей, теперь её стоимость поднялась до 335 рублей. Баранину можно было купить за 430 рублей, теперь она стала стоить 485 рублей. Куриное мясо в январе стоило 146 рублей, а теперь — 185 рублей.

Цена сосисок и сарделек поднялась с 359 рублей за килограмм до 388 рублей. Полукопченая и варено-копченая колбасу выходила в 487 рублей за килограмм, сейчас она стоит 538 рублей.

Выросла стоимость сливочного масла. Она поднялась с 508 рублей до 556 рублей. Цена гречки изменилась с 95 рублей до 116, а макарон с 91 рубля до 102.

Десяток яиц сейчас можно купить за 84 рубля. В начале года он обходился покупателю в 80 рублей.

Незначительно подорожал сахар — с 51 рубля до 53, молоко — с 55 рублей за литр 2,5-процентного пастеризованного продукта до 58 рублей и хлеб — с 58 рублей за килограмм до 63.