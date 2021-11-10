Кино в деталях: Wink запустил интерактивные дополнения к фильмам
Искусственный интеллект расскажет зрителям видеосервиса Wink подробности о съемках и найдет одежду, как у героев
Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» предложили зрителям узнавать интересные детали о фильмах прямо во время просмотра.
Искусственный интеллект платформы SYT размечает буквально каждый кадр, фиксирует появление на экране новых деталей и подбирает к ним релевантные фото, тексты, ссылки на внешние ресурсы. Данные прорабатывают профильные эксперты. С SYT зрители смогут:
- узнать биографии актеров (со ссылками на их аккаунты в инстаграме);
- почитать, как создавали стиль и образы героев, и выбрать похожие наряды для себя;
- рассмотреть детали интерьеров и дизайнерские предметы обстановки;
- найти авторов и исполнителей саундтреков;
- забронировать столик с такой же кухней, как в фильме;
- заказать понравившиеся товары на дом;
- перейти по ссылкам к близкому по жанру и духу контент — фильмам, книгам и аудиокнигам, коллекциям брендированных товаров по мотивам кино и мультфильмов.
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На главной странице веб-версии Wink появился специальный раздел «Фильмы с интерактивной паузой», где уже можно найти 150 произведений с дополнительным контентом. Чтобы воспользоваться функцией, нужно поставить кино на паузу и отсканировать появившийся QR-код.
«Интерактивные дополнения делают просмотр интереснее и осознаннее. Если кино историческое или посвящено профессиональным историям, сведения об этикетке, секретах профессии помогут понять логику событий. С новым сервисом им даже не придется тратить время на поиск информации», — рассказал директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.
Сооснователь платформы SYT отметил пользу проекта для бизнеса. Он уверен, что SYT привлечет рекламодателей и спонсоров, повысит монетизацию аудитории.
«Мы хотим, чтобы пользователи Wink узнали детали, часто ускользающие от зрителей. Многие фильмы — это многослойные произведения искусства, за которыми стоят сотни тысяч часов работы самых разных специалистов. Новая технология деликатно дополняет просмотр, не отвлекая от него. Теперь зрители могут заметить связь между сценами, предметами и звуками, которые возникают в кадре», — подчеркнул генеральный директор платформы SYT Василий Корольков.