Кино в деталях: Wink запустил интерактивные дополнения к фильмам

Искусственный интеллект расскажет зрителям видеосервиса Wink подробности о съемках и найдет одежду, как у героев

Искусственный интеллект платформы SYT размечает буквально каждый кадр, фиксирует появление на экране новых деталей и подбирает к ним релевантные фото, тексты, ссылки на внешние ресурсы. Данные прорабатывают профильные эксперты. С SYT зрители смогут:

Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» предложили зрителям узнавать интересные детали о фильмах прямо во время просмотра.

На главной странице веб-версии Wink появился специальный раздел «Фильмы с интерактивной паузой», где уже можно найти 150 произведений с дополнительным контентом. Чтобы воспользоваться функцией, нужно поставить кино на паузу и отсканировать появившийся QR-код.

«Интерактивные дополнения делают просмотр интереснее и осознаннее. Если кино историческое или посвящено профессиональным историям, сведения об этикетке, секретах профессии помогут понять логику событий. С новым сервисом им даже не придется тратить время на поиск информации», — рассказал директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.