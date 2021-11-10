Краснодарцы могут сдать в экоцентр старые джинсы и нитки, где из них сделают подушки
Краснодарский экоцентр до 30 ноября проводит акцию по сбору джинсовой ткани и материалов для рукоделия
Можно сдать: старую джинсовую одежду, отрезы джинсовой ткани, молнии и нитки. Их передадут в мастерскую по изготовлению подушек из вторсырья «Подушки-Добрушки». Всё перечисленное принимается только в чистом виде.
Напомним, первый экоцентр с пунктом приема редких отходов открылся в Краснодаре в конце мая текущего года. В нем принимают на переработку порядка 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.
Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48Л. Принимать джинсовую ткань и материалы для рукоделия будут ежедневно с 12:00 до 20:00.
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