В Краснодаре на три недели закроют роддом Зиповской больницы
В Краснодаре с 10 ноября будет закрыт роддом в Зиповской больнице
Из-за санитарно-гигиенической обработки с 10 ноября по 2 декабря будет закрыт роддом в Зиповской больнице. Об этом сообщили на официальной странице БСМП в инстаграме.
Ранее на профилактику закрывали роддом в Краевой клинической больнице № 2. Тогда Юга.ру рассказали, что такая санобработка проводится ежегодно. В нее входит обработка родильных залов и общая дезинфекция помещений.
Отметим, в ККБ №2 снова разрешили партнерские роды. Их не проводили в больнице с начала пандемии.
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