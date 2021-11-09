В Краснодаре на три недели закроют роддом Зиповской больницы

В Краснодаре с 10 ноября будет закрыт роддом в Зиповской больнице

Из-за санитарно-гигиенической обработки с 10 ноября по 2 декабря будет закрыт роддом в Зиповской больнице. Об этом сообщили на официальной странице БСМП в инстаграме.

Ранее на профилактику закрывали роддом в Краевой клинической больнице № 2. Тогда Юга.ру рассказали, что такая санобработка проводится ежегодно. В нее входит обработка родильных залов и общая дезинфекция помещений.

Отметим, в ККБ №2 снова разрешили партнерские роды. Их не проводили в больнице с начала пандемии.