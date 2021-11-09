В Краснодаре на три недели закроют роддом Зиповской больницы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юлии Барановой, Юга.ру
    © Фото Юлии Барановой, Юга.ру

В Краснодаре с 10 ноября будет закрыт роддом в Зиповской больнице

Из-за санитарно-гигиенической обработки с 10 ноября по 2 декабря будет закрыт роддом в Зиповской больнице. Об этом сообщили на официальной странице БСМП в инстаграме.

Ранее на профилактику закрывали роддом в Краевой клинической больнице № 2. Тогда Юга.ру рассказали, что такая санобработка проводится ежегодно. В нее входит обработка родильных залов и общая дезинфекция помещений.

Отметим, в ККБ №2 снова разрешили партнерские роды. Их не проводили в больнице с начала пандемии.

Здравоохранение Краснодар

Новости

В Краснодаре на три недели закроют роддом Зиповской больницы
В Краснодаре на улице Брянской запретят стоянку транспорта
В Тихорецке против депутата возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями
На Кубани грибников и туристов просят одеваться ярче, чтобы их не подстрелили в лесу
В Сочи задержали активиста за пикет с плакатом «Свободу Навальному»
В Краснодаре на Гидрострое запретят строительство, пока не составят план по развитию микрорайона

Лента новостей

Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
5 ноября, 19:05
Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
Показываем Знаменский и Новознаменский с высоты птичьего полета
Станет ли Краснодар цифровым городом?
Вчера, 08:50
Станет ли Краснодар цифровым городом?
Интервью с топ‑менеджером Schneider Electric
В Краснодаре на Гидрострое запретят строительство, пока не составят план по развитию микрорайона
Сегодня, 12:43
В Краснодаре на Гидрострое запретят строительство, пока не составят план по развитию микрорайона

Реклама на сайте