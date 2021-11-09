Ну курорте «Роза Хутор» открылась винодельня

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» предложил гостям посетить горную винодельню и даже самим приготовить вино

На курорте «Роза Хутор» открылась первая винодельня. Филиал фермерской усадьбы «Семигорье» работает в павильоне «Кубань» этнокомплекса «Моя Россия».

Опытные виноделы расскажут гостям о секретах производства вина и покажут все этапы производства: дробление винограда, закладку сырья в чан, фильтрацию, открытие бочек, розлив. В горной винодельне устраивают дегустации, а скоро проведут конкурс на лучший глинтвейн. С июля по ноябрь включительно гости могут участвовать в необычных мастер-классах.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Виноделие — традиционное занятие на Кубани. Особого расцвета оно достигло в XIX веке, когда в регионе начали появляться частные хозяйства. В советский период фермерское виноделие было утрачено, напитки производили только крупные предприятия. В 2014 году приняли закон в поддержку небольших хозяйств, теперь они возрождаются и производят замечательное вино», — пояснил глава «Семигорья» Геннадий Опарин.

Он также рассказал, что преимущество фермерского виноделия — возможность использовать традиционные технологии, что нереально в промышленном производстве. Например, для выдержки напитка используют дубовые бочки, в каких вино выдерживали еще в Древнем Риме.

Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»:

«В винодельне установлены 24 дубовые бочки. В них вино выдерживается до полутора лет. Именно в них проходят процессы микрооксидации, благодаря чему вино доходит до полной, сливочной зрелости», — отметил Опарин.

Для производства вина используют различные сорта винограда, включая классические «каберне», «совиньон блан», «мерло». Есть и уникальный краснодарский сорт — «красностоп». Весь виноград выращивают на 50 га земли под Анапой.

Горная винодельня открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.

Алкоголь Вино Малый и средний бизнес Роза Хутор

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