Ну курорте «Роза Хутор» открылась винодельня

Опытные виноделы расскажут гостям о секретах производства вина и покажут все этапы производства: дробление винограда, закладку сырья в чан, фильтрацию, открытие бочек, розлив. В горной винодельне устраивают дегустации, а скоро проведут конкурс на лучший глинтвейн. С июля по ноябрь включительно гости могут участвовать в необычных мастер-классах.

«Виноделие — традиционное занятие на Кубани. Особого расцвета оно достигло в XIX веке, когда в регионе начали появляться частные хозяйства. В советский период фермерское виноделие было утрачено, напитки производили только крупные предприятия. В 2014 году приняли закон в поддержку небольших хозяйств, теперь они возрождаются и производят замечательное вино», — пояснил глава «Семигорья» Геннадий Опарин.

Он также рассказал, что преимущество фермерского виноделия — возможность использовать традиционные технологии, что нереально в промышленном производстве. Например, для выдержки напитка используют дубовые бочки, в каких вино выдерживали еще в Древнем Риме.