Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 8%

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  • Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил максимальную ставку на остаток средств по карте «Прибыль» до 8% годовых

Банк Уралсиб объявил о повышении максимальной ставки по карте «Прибыль». Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. 

Для получения дохода в 8% годовых и бесплатного обслуживания карты нужно выполнить единственное условие — совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. При невыполнении условия ставка составит 0,1%, а обслуживание будет стоить 99 рублей в месяц. 

Для новых клиентов в первый месяц использования карты 8% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.

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«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб, который сочетает кешбэк за покупки и процент на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом. возможность онлайн-заказа. 

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте

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