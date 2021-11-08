Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 8%
Банк Уралсиб повысил максимальную ставку на остаток средств по карте «Прибыль» до 8% годовых
Банк Уралсиб объявил о повышении максимальной ставки по карте «Прибыль». Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно.
Для получения дохода в 8% годовых и бесплатного обслуживания карты нужно выполнить единственное условие — совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. При невыполнении условия ставка составит 0,1%, а обслуживание будет стоить 99 рублей в месяц.
Для новых клиентов в первый месяц использования карты 8% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.
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«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб, который сочетает кешбэк за покупки и процент на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом. возможность онлайн-заказа.
Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.