Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 8%

Банк Уралсиб повысил максимальную ставку на остаток средств по карте «Прибыль» до 8% годовых

Банк Уралсиб объявил о повышении максимальной ставки по карте «Прибыль». Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно.

Для получения дохода в 8% годовых и бесплатного обслуживания карты нужно выполнить единственное условие — совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. При невыполнении условия ставка составит 0,1%, а обслуживание будет стоить 99 рублей в месяц.

Для новых клиентов в первый месяц использования карты 8% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.