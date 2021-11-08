«Ростелеком» расширил услугу «Виртуальная АТС» до 500 городов
Услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна более чем в 500 городах России
Услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» включает выделение городского номера, относящегося к определенному населенному пункту. Это важно для компаний, ведущих бизнес в разных регионах России.
С «Виртуальной АТС» можно распределять вызовы, организовывать контакт-центры и горячие линии, собирать статистику и вести мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративные сети с короткой нумерацией.
У услуги есть дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова. Интерфейс ИТ-решения прост и понятен. Пробная версия на 14 дней доступна бесплатно.
Читайте также:
«Ростелеком» предоставляет пользователям виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800. Для подключения достаточно иметь доступ в интернет и любое абонентское устройство: проводной или беспроводной SIP-телефон, стандартный офисный телефон в паре с VoIP-шлюзом, смартфон, планшет, персональный компьютер или ноутбук.
Услуга подходит любым компаниям — от стартапов до госструктур и нацкорпораций. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет самостоятельно управляют телефонной сетью и настраивают ее под потребности бизнеса. Клиенты не несут затраты на оборудование и обслуживание телефонных станций. Телеком-оборудование располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако.
«Виртуальную АТС» может использовать любой бизнес. Она требует минимальных затрат и быстро масштабируется при необходимости. Преимущества «Ростелекома» — мы оказываем услугу на собственной сети и можем предоставить номера с местной нумерацией более чем в 500 городах», — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.
Согласно данным «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальных телефонных станций в 2020 году. При этом доходы перераспределились: снизилась доля лидирующей Москвы и увеличились доли Дальневосточного, Приволжского, Южного и Сибирского федеральных округов. «Ростелеком» учитывает растущую потребность услуги в регионах и расширяет ее географию, а также предлагает решения для поддержки горячих линий и удаленной работы сотрудников.
Подробности об услугах «Ростелекома» для бизнеса доступны на сайте и на бесплатной горячей линии 8-800-200-3000.