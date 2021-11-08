В Краснодаре составили свыше 1 тыс. протоколов за нарушение антиковидных правил
8 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара предупредили, что в городе продолжат проводить антиковидные рейды
Напомним, из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае действовал режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В это время в регионе не проводили массовые мероприятия, не работали заведения культуры и кинотеатры, а главную улицу Краснодара — Красную — не стали перекрывать для автомобилей и делать пешеходной. Кроме того, на курортах попасть в кафе и рестораны можно было только по QR-коду (с 6 ноября эта мера действует на территории всего края).
С понедельника, 8 ноября, режим нерабочих дней на Кубани сняли. Однако ряд ограничений остался. В частности, продлен запрет на работу кинотеатров.
За соблюдением режима повышенной готовности в Краснодаре следят 30 мобильных групп из чиновников, полицейских и казаков. Так, 30–31 октября они составили 243 протокола против местных жителей и шесть — в отношении водителей общественного транспорта. Все протоколы — по ст. 20.6.1 КоАП РФ (За нарушение масочного режима).
Читайте также:
8 ноября в пресс-службе администрации Краснодара предупредили, что мобильные группы продолжат проводить антиковидные рейды. По данным мэрии, всего за прошлую неделю в городе составили 1 тыс. 96 протоколов на нарушителей.
Начальник управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко сообщил, что за несоблюдение ограничений был составлен 21 протокол на водителей общественного транспорта.
Кроме того, в течение недели прошли рейды по более чем 1 тыс. 800 предприятиям потребсферы. Еще 653 заведения проверили в субботу, 6 ноября. В ночное время был составлен всего один протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Среди прочего мобильные группы проверяли, как в краснодарских общепитах следят за наличием справки или QR-кода. Ни одного нарушения в этом плане чиновники не зафиксировали.
В городской администрации напомнили, что с 1 ноября невакцинированные краснодарцы старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Более того, сотрудники старше 65 лет, люди без прививки старше 60-ти, работники с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями должны перейти на удаленку.