В Краснодаре составили свыше 1 тыс. протоколов за нарушение антиковидных правил

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае действовал режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В это время в регионе не проводили массовые мероприятия, не работали заведения культуры и кинотеатры, а главную улицу Краснодара — Красную — не стали перекрывать для автомобилей и делать пешеходной. Кроме того, на курортах попасть в кафе и рестораны можно было только по QR-коду (с 6 ноября эта мера действует на территории всего края).

С понедельника, 8 ноября, режим нерабочих дней на Кубани сняли. Однако ряд ограничений остался. В частности, продлен запрет на работу кинотеатров.

За соблюдением режима повышенной готовности в Краснодаре следят 30 мобильных групп из чиновников, полицейских и казаков. Так, 30–31 октября они составили 243 протокола против местных жителей и шесть — в отношении водителей общественного транспорта. Все протоколы — по ст. 20.6.1 КоАП РФ (За нарушение масочного режима).