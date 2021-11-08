В Сочи девушка упала в обрыв после столкновения с иномаркой

Вечером 7 ноября в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали Юга.ру, что накануне в 15:00 в селе Эсто-Садок произошло ДТП.

На площади Виктория около дома №1 26-летний водитель «Форд Мустанг» из Хабаровска не справился с управлением, врезался в бордюр и 31-летнюю девушку, которая стояла на краю опорной стены.

После столкновения с иномаркой девушка упала в обрыв. Ее госпитализировали с многочисленными трамваями. Сам водитель не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.