В Сочи девушка упала в обрыв после столкновения с иномаркой
В Адлерском районе Сочи водитель «Форд Мустанг» сбил девушку на краю опорной стены
Вечером 7 ноября в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали Юга.ру, что накануне в 15:00 в селе Эсто-Садок произошло ДТП.
На площади Виктория около дома №1 26-летний водитель «Форд Мустанг» из Хабаровска не справился с управлением, врезался в бордюр и 31-летнюю девушку, которая стояла на краю опорной стены.
После столкновения с иномаркой девушка упала в обрыв. Ее госпитализировали с многочисленными трамваями. Сам водитель не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
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