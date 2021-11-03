В Следственном комитете поделились подробностями дела об издевательствах над второклассником в Крымском районе

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело, а председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Прокуратура Краснодарского края начала проверку.

Что случилось? 28 октября в телеграм-канале «Readovka» написали, что в школе №41 в станице Варениковской 14-летние подростки совершили насильственные действия сексуального характера над второклассником. Распространялась информация, что пострадавший ребенок имеет особенности развития и живет в неблагополучной семье с матерью, страдающей от алкоголизма.

В школе знали об издевательствах? Сообщалось, что школа пыталась скрыть происходящее и психолог знала о случившемся, но умолчала. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц образовательного учреждения. Допросили руководство и преподавателей школы, а также изъяли документацию по воспитательной работе.

Мама второклассницы, учащейся в параллельном классе с мальчиком рассказала, что на одного из старшеклассников часто жалуются и считают зачинщиком конфликтов.

Что было на самом деле? Следователи допросили всех причастных и выяснили, что у пострадавшего ребенка нет отклонений в развитии и хронических заболеваний. Оказалось, что надругавшимся над ним подросткам всего 12 лет. Также следователи отметили, что проверят информацию о возможной причастности других лиц.

Выяснилось, что один из школьников в начале октября совершил мелкую кражу в магазине, после чего его поведение и отношение со сверстниками ухудшилось, но профилактических мер не приняли. Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела и назначили ряд судебно-криминалистических экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.