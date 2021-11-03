Кондратьев показал новые фотографии Яблоновского моста и рассказал о готовности объекта

Адыгея, Краснодарский край

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3 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о прогрессе строительства Яблоновского моста в Краснодаре

Напомним, строительство нового Яблоновского моста прописали еще в генплане Краснодара 2012 года, но заключение контракта несколько раз переносили. Лишь осенью 2019 года власти Кубани определились с подрядчиком, а в июле 2020-го специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки. 

Мост планировали закончить к 2025 году, но региональные власти попросили правительство выделить дополнительные средства, чтобы ускорить процесс и открыть мост в 2024 году.

Первый этап работ закончили в январе 2021-го. В марте 2021-го на строительство Яблоновского моста выделили еще 2 млрд рублей, и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что к концу года техническая готовность объекта составит 50%.

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В июле Краснодарский край посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и побывал на строительной площадке. Региональные власти попросили еще денег, чтобы сдать объект в 2023 году. После этого в краевой администрации сообщили, что для строительства выделят еще 300 млн рублей из госбюджета. 

3 ноября Кондратьев в своем телеграме сообщил, что сейчас техническая готовность Яблоновского моста составляет 50% и поделился фотографиями со стройки.

Напомним, в октябре Юга.ру засняли на видео строительство нового Яблоновского моста с высоты птичьего полета. 

Старый Яблоновский мост построили в 1954 году. В 2019 году объект признали аварийным и запретили движение по нему грузовых автомобилей и автобусов.

Новый мост строят в 20 метрах от старого. Он будет продолжением улицы Захарова с четырьмя полосами, велодорожкой и тротуаром. Длина объекта составит 400 метров.

Вениамин Кондратьев Строительство Яблоновский мост

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