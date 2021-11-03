Кондратьев показал новые фотографии Яблоновского моста и рассказал о готовности объекта

Напомним, строительство нового Яблоновского моста прописали еще в генплане Краснодара 2012 года, но заключение контракта несколько раз переносили. Лишь осенью 2019 года власти Кубани определились с подрядчиком, а в июле 2020-го специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки.

Мост планировали закончить к 2025 году, но региональные власти попросили правительство выделить дополнительные средства, чтобы ускорить процесс и открыть мост в 2024 году.

Первый этап работ закончили в январе 2021-го. В марте 2021-го на строительство Яблоновского моста выделили еще 2 млрд рублей, и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что к концу года техническая готовность объекта составит 50%.