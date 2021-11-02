Шестилетняя девочка из Краснодара любит книги, но без лечения у нее остановится развитие. Вы можете ей помочь

2 ноября благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для шестилетней Леры Поповой из Краснодара. Ей нужно лечение, чтобы справиться с приступами и продолжить учиться

Мама Леры рассказала, что все началось после того, как в семь месяцев девочка перенесла менингоэнцефалит — воспаление мозговой оболочки. Дочь неделю провела в реанимации и благодаря мощной терапии инфекцию удалось победить. Но последствия болезни оказались тяжелыми: девочка перестала видеть.

Родители стали искать врачей и медцентры. Лечение немного помогло — у Леры появилось светоощущение и контурное зрение. Но проблемы не закончились. В два года у девочки начались судорожные приступы и врачи диагностировали эпилепсию. Назначенные лекарста не помогали и начались осложнения: Лера стала нервной, слабой, много спала, плохо ела и утратила остаточное зрение.

Ситуация улучшилась лишь в 2020 году, когда врачи подобрали препарат сабрил. Тяжелые приступы ушли и девочка стала ходить в специализированный детский садик. Чтобы догнать сверстников, она занимается с психологом, логопедом. Лера очень любит читать и поэтому посещает библиотеку для слепых и слабовидящих.

У семьи закончились средства на курс сабрила, а если прервать лечение, то приступы вернутся и развитие остановится. Из госбюджета препарат не выдают, потому что он не зарегистрирован в России.