Шестилетняя девочка из Краснодара любит книги, но без лечения у нее остановится развитие. Вы можете ей помочь
2 ноября благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для шестилетней Леры Поповой из Краснодара. Ей нужно лечение, чтобы справиться с приступами и продолжить учиться
Мама Леры рассказала, что все началось после того, как в семь месяцев девочка перенесла менингоэнцефалит — воспаление мозговой оболочки. Дочь неделю провела в реанимации и благодаря мощной терапии инфекцию удалось победить. Но последствия болезни оказались тяжелыми: девочка перестала видеть.
Родители стали искать врачей и медцентры. Лечение немного помогло — у Леры появилось светоощущение и контурное зрение. Но проблемы не закончились. В два года у девочки начались судорожные приступы и врачи диагностировали эпилепсию. Назначенные лекарста не помогали и начались осложнения: Лера стала нервной, слабой, много спала, плохо ела и утратила остаточное зрение.
Ситуация улучшилась лишь в 2020 году, когда врачи подобрали препарат сабрил. Тяжелые приступы ушли и девочка стала ходить в специализированный детский садик. Чтобы догнать сверстников, она занимается с психологом, логопедом. Лера очень любит читать и поэтому посещает библиотеку для слепых и слабовидящих.
У семьи закончились средства на курс сабрила, а если прервать лечение, то приступы вернутся и развитие остановится. Из госбюджета препарат не выдают, потому что он не зарегистрирован в России.
Для полугодового курса сабрила необходимо 171 тыс. 43 рубля, на данный момент удалось собрать всего 700 рублей, не хватает 170 тыс. 343 рубля.
Как помочь Лере?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Лера Попова);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь Лере и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.