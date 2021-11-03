Банк Уралсиб запустил новые пакеты премиальных услуг

Банк Уралсиб предложил клиентам-физлицам новые пакеты услуг Premium и Premium Light. В пресс-службе банка подчеркнули, что обслуживание премиальных клиентов станет проще, понятнее и удобнее.

Так, банк снизил входной порог по клиентскому портфелю для бесплатного обслуживания пакета Premium — с 3 до 2 млн рублей. Также появились новые критерии бесплатности:

расходные операции по карте от 150 тыс. рублей;

или расходные операции от 75 тыс. рублей в комбинации с клиентским портфелем от 1 млн рублей;

или расходные операции от 75 тыс. рублей в комбинации с поступлениями на счет от 150 тыс. рублей.

При открытии пакета услуг Premium клиентам выпускают карты высокой категории — Masterсard World Elite и Visa Signature в трех валютах (рубли, доллары США и евро). Текущий счет можно открыть в шести валютах: рублях, долларах США, евро, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.