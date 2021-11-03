Банк Уралсиб запустил новые пакеты премиальных услуг
Банк Уралсиб предложил физлицам пакеты услуг Premium и Premium Light
Банк Уралсиб предложил клиентам-физлицам новые пакеты услуг Premium и Premium Light. В пресс-службе банка подчеркнули, что обслуживание премиальных клиентов станет проще, понятнее и удобнее.
Так, банк снизил входной порог по клиентскому портфелю для бесплатного обслуживания пакета Premium — с 3 до 2 млн рублей. Также появились новые критерии бесплатности:
- расходные операции по карте от 150 тыс. рублей;
- или расходные операции от 75 тыс. рублей в комбинации с клиентским портфелем от 1 млн рублей;
- или расходные операции от 75 тыс. рублей в комбинации с поступлениями на счет от 150 тыс. рублей.
При открытии пакета услуг Premium клиентам выпускают карты высокой категории — Masterсard World Elite и Visa Signature в трех валютах (рубли, доллары США и евро). Текущий счет можно открыть в шести валютах: рублях, долларах США, евро, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.
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Владельцам пакета Premium доступны повышенные процентные ставки по срочным вкладам и накопительным счетам, широкие возможности для инвестирования. Новые клиенты Уралсиба могут открыть специальный вклад «Удачный старт» (максимальная доходность 7,7% в рублях) и накопительный счет «Первый» (процентная ставка до 6,5% годовых в рублях).
Среди других преимуществ Premium:
- услуги персонального менеджера, обслуживание в приоритетном порядке и в выделенных зонах в офисах банка Уралсиб, на премиальной линии контакт-центра;
- возмещение расходов на такси (кешбэк до 2 тыс. рублей в месяц);
- до 24 бесплатных проходов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key;
- программа страхования в путешествиях на всю семью до 300 тыс. евро (даже с активными видами отдыха);
- кешбэк до 3% на сумму трат до 400 тыс. рублей в рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус».
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Кроме того, клиентам доступен спецпакет Premium Light. Входной порог можно пройти с одним из условий:
- от 1 млн рублей по клиентскому портфелю;
- расходные операции по карте от 75 тыс. рублей;
- поступления на счет от 150 тыс. рублей;
- комбинация портфеля от 500 тыс. рублей и расходных операций по карте от 50 тыс. рублей.
Держателям Premium Light доступны приоритетное обслуживание в офисах банка и премиальная линия контакт-центра. В рамках пакета выпускаются карты Masterсard Balck Edition и Visa Signature. Для владельцев пакета услуг действуют разные сервисы:
- программа страхования в путешествиях на всю семью до 50 тыс. евро (даже с активными видами отдыха);
- доступ в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key, включая два бесплатных прохода;
- кешбэк до 3% на сумму трат до 400 тыс. рублей в рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус».
Узнать подробности можно в отделениях и на сайте банка, по телефону 8-800-250-25-00.