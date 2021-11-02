Россияне выберут лучшие продукты из регионов в онлайн-конкурсе
Глава Адыгеи проголосовал сам и призвал жителей республики поддержать местные бренды
До 7 ноября все желающие могут выбрать лучшие продукты питания из регионов России и проголосовать за них на сайте. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал жителей республики поддержать адыгейские бренды.
«Самые вкусные продукты Адыгеи участвуют во всероссийском конкурсе региональных брендов «Вкусы России». Нашу республику представляют адыгейский сыр, адыгейская соль, адыгейский мед и пыльца «Лаго-Наки», — рассказал Кумпилов.
Всего проголосовать можно за три бренда из разных регионов страны.
«Я свой выбор уже сделал — проголосовал за адыгейский сыр, кабардинскую халву и домбайское варенье из сосновых шишек», — поделился Кумпилов на своей странице в инстаграме.
Напомним, недавно аграриев Адыгеи наградили на сельхозвыставке «Золотая осень — 2021». В октябре глава республики посетил завод по производству замороженных овощей и ягод в Тахтамукайском районе. А адыгейский фермер, который выращивает коров и производит сыр из их молока, получил 5,7 млн рублей на развитие хозяйства от правительства региона.