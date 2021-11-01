В Севастополе уберут блокпосты для проверки QR-кодов на въезде в город

1 ноября власти Севастополя решили снять блокпосты на въезде в город, хотя планировалось, что они проработают до конца нерабочей недели

После этого в Крыму ужесточили антиковидные меры на территории региона. Пенсионеры старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, а для этого приостановили действие льгот в общественном транспорте. Для посещения общественных мест ввели систему QR-кодов.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей. По мнению властей, это должно сдержать распостранение коронавируса в стране.

30 октября на въезде в Севастополь установили блокпосты для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели. Полагалось, что проверять будут только туристов, но оказалось, что ограничение распространяется и на жителей Крыма и Севастополя. Чтобы покинуть город, им нужно было предъявить один из документов: сертификат, QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.

1 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства сообщил, что в Севастополе уберут блокпосты. Развожаев заявил, что благодаря прекратился рост заболеваемости и удалось достичь необходимого эффекта, а именно — снижение туристичесского потока.

«Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю сегодня работу блокпостов завершить», — сказал губернатор.

Какие сложности принесли блокпосты привитым севастопольцам — неясно, ведь при наличии QR-кодов им должен был быть открыт въезд и выезд из города. Посты снимут в полночь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.

Отметим, что за 30 и 31 октября в Севастополь не пропустили 331 автомобиль и два экскурсионных автобуса. 14 человек, приехавших на поезде, не пустили в город и заставили купить обратные билеты за свой счет.

Юга.ру писали, что прошлой весной во время нерабочей недели в Севастополе также установили блокпосты на въезде в город. Тогда у туристов мерили температуру, спрашивали о визитах за границу в последнее время и записывали контактные данные.