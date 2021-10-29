Интернет в столице древнего царства: МТС подключила к сети еще один хутор Краснодарского края
В хуторе Ильич Отрадненского района появилась голосовая связь и 4G-интернет от МТС. Ранее на территории хутора не было мобильной связи
В хуторе Ильич Отрадненского района появилась голосовая связь и 4G-интернет от МТС. Ранее на территории хутора не было мобильной связи.
Хутор Ильич — один из самых малонаселенных пунктов Краснодарского края, здесь всего три улицы и 225 жителей. Однако каждый год хутор посещает около 50 тыс. туристов: они приезжают посмотреть на археологический памятник, Ильичевское городище. Предположительно, раньше на месте хутора находилась столица древнего аланского царства — город Магас. Кроме средневекового городища в Ильиче находятся руины древних храмов, необычные пещеры и гроты.
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МТС с 2017 года занимается цифровизацией малых населенных пунктов Кубани. За это время более чем 250 тыс. жителей Краснодарского края и Адыгеи впервые получили возможность звонить и выходить в интернет с мобильного телефона.
Напомним, за последние месяцы МТС подключила к сети несколько небольших поселков Краснодарского края.