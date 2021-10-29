В хуторе Ильич Отрадненского района появилась голосовая связь и 4G-интернет от МТС. Ранее на территории хутора не было мобильной связи

В хуторе Ильич Отрадненского района появилась голосовая связь и 4G-интернет от МТС. Ранее на территории хутора не было мобильной связи.

Хутор Ильич — один из самых малонаселенных пунктов Краснодарского края, здесь всего три улицы и 225 жителей. Однако каждый год хутор посещает около 50 тыс. туристов: они приезжают посмотреть на археологический памятник, Ильичевское городище. Предположительно, раньше на месте хутора находилась столица древнего аланского царства — город Магас. Кроме средневекового городища в Ильиче находятся руины древних храмов, необычные пещеры и гроты.