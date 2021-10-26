В Краснодаре открылась бесплатная фотовыставка про столицу Кубани
В Краснодарском краевом выставочном зале 26 октября открылась экспозиция Дмитрия Сеника «Фотографика»
Представлено более 30 работ, снятых на улицах Краснодара в последние годы. По стилистике они близки к графическому рисунку. Сенник исследует город, создавая абстрактные изображения из объектов, на которые люди обычно не обращают внимания. В кадре элементы архитектуры, растения, силуэты и тени.
Выставка будет работать до 7 ноября. Вход свободный. В выходные и праздничные дни с 16:00 можно будет посетить авторскую экскурсию, на которой Дмитрий расскажет о художественной фотографии, обработке снимков и технологии печати.
Посещение экспозиции возможно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, согласно антиковидным мерам, которые вводятся на Кубани с 25 октября, на входе в выставочный зал будут проверять QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара в доме Лю Трахова открылся музей «ОТМА». Экспозиция, уместившаяся в двух комнатах, рассказывает историю не мецената и общественного деятеля черкесского происхождения, а расстрелянных дочерей царя Николая II. Название как раз образовалось из первых букв их имен — ОТМА (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия) — так девушки часто подписывали свои совместные письма.
29 октября в «Галерее Ларина» откроется экспозиция Дмитрия Прокоповича «Черный пейзаж».
Сейчас в Краснодаре работают несколько выставок. В музее имени Коваленко работает экспозиция «От ремесла к искусству», посвященная традиционному ткачеству и вышивке, и «Свет и воздух» московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи.
В историческом парке «Россия — моя история» доступна мультимедийная выставка «Душа Кубани многозвучная» в честь Кубанского казачьего хора.
В краевом выставочном зале можно увидеть репродукции картин известных голландских художников — Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера, а также экспозицию Алексея Апиша «В глазах смотрящих — красота».