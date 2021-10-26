В Краснодаре открылась бесплатная фотовыставка про столицу Кубани

Представлено более 30 работ, снятых на улицах Краснодара в последние годы. По стилистике они близки к графическому рисунку. Сенник исследует город, создавая абстрактные изображения из объектов, на которые люди обычно не обращают внимания. В кадре элементы архитектуры, растения, силуэты и тени.

Выставка будет работать до 7 ноября. Вход свободный. В выходные и праздничные дни с 16:00 можно будет посетить авторскую экскурсию, на которой Дмитрий расскажет о художественной фотографии, обработке снимков и технологии печати.

Посещение экспозиции возможно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, согласно антиковидным мерам, которые вводятся на Кубани с 25 октября, на входе в выставочный зал будут проверять QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты.