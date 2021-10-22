На Кубани во время нерабочей недели изменится режим работы общественного транспорта

Краснодарский край

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В министерстве транспорта Краснодарского края сообщили, что общественный транспорт в регионе временно изменит график работы

Ранее президент России Владимир Путин объявил всю неделя с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о введении новых антиковидных мер в регионе: в заведения общепита на курортах можно будет попасть только с QR-кодом или справкой о перенесенном коронавирусе. Юга.ру публиковали разбор постановления губернатора. 

22 октября «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Кубани сообщили, что в период нерабочих дней изменится график работы межмуниципального (пригородного) общественного транспорта. Планируется, что в это время уменьшится количество пассажиров, в связи с чем общественный транспорт перейдет на режим выходного дня и будет ходить реже.  

Также перевозчики могут вообще сократить количество рейсов, но в пресс-службе ведомства отметили, что таких обращений не поступало. 

Напомним, прошлой весной во время нерабочих дней общественный транспорт в Краснодаре также сократил время работы. Все трамваи, троллейбусы, частные и муниципальные автобусы ходили по три часа утром и вечером. 

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