В Новокубанске 12-летний мальчик родился без предплечья, но хочет научиться плавать и кататься на велосипеде. Вы можете помочь осуществить его мечту

Мама Ильи рассказала, что ребенок родился без предплечья. Во время беременности врачи не заметили дефекта. В остальном ребенок полностью здоров. Он катается на пени-борде, лепит одной рукой из пластилина и помогает маме по хозяйству.

За счет государства Илье выдали косметическиы и активный протезы, но они тяжелые и неудобные. Из-за того, что мышцы правой руки не работают в нужном объеме, у мальчика могут атрофироваться мышцы спины с правой стороны и начнется перекос туловища.

Чтобы избежать осложнений, ему нужен современный функциональный протез. Подросток хочет научиться плавать и кататься на велосипеде. Вы можете помочь собрать средства на протез и исполнить его мечту.

Ортопед-травматолог из Москвы Татьяна Тарасова сказала, что у Ильи врожденная аплазия (недоразвитие) правой руки. Его физические возможности ограниченны. Мальчику по медицинским показаниям необходим протез предплечья активного тягового типа.

«Использование функционального протеза позволит предотвратить мышечную атрофию и сколиотическую деформацию позвоночника. Илья сможет полноценно обслуживать себя и заниматься любимыми видами спорта, его качество жизни значительно улучшится», — сказала врач.

Протез для Ильи стоит 275 тыс. 549 рублей. Мама воспитывает ребенка одна и собрать деньги самой у нее нет возможности. Из этой суммы уже собрали 22 тыс. 525 рублей. Осталось собрать 253 тыс. рублей