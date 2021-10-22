В Новокубанске 12-летний мальчик родился без предплечья, но хочет научиться плавать и кататься на велосипеде. Вы можете помочь осуществить его мечту

Краснодарский край

Распечатать

Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для 12-летнего Ильи Ляшенко. Ему нужен протез руки

Мама Ильи рассказала, что ребенок родился без предплечья. Во время беременности врачи не заметили дефекта. В остальном ребенок полностью здоров. Он катается на пени-борде, лепит одной рукой из пластилина и помогает маме по хозяйству. 

За счет государства Илье выдали косметическиы и активный протезы, но они тяжелые и неудобные. Из-за того, что мышцы правой руки не работают в нужном объеме, у мальчика могут атрофироваться мышцы спины с правой стороны и начнется перекос туловища.

Чтобы избежать осложнений, ему нужен современный функциональный протез. Подросток хочет научиться плавать и кататься на велосипеде. Вы можете помочь собрать средства на протез и исполнить его мечту.

Ортопед-травматолог из Москвы Татьяна Тарасова сказала, что у Ильи врожденная аплазия (недоразвитие) правой руки. Его физические возможности ограниченны. Мальчику по медицинским показаниям необходим протез предплечья активного тягового типа. 

«Использование функционального протеза позволит предотвратить мышечную атрофию и сколиотическую деформацию позвоночника. Илья сможет полноценно обслуживать себя и заниматься любимыми видами спорта, его качество жизни значительно улучшится», — сказала врач.

Протез для Ильи стоит 275 тыс. 549 рублей. Мама воспитывает ребенка одна и собрать деньги самой у нее нет возможности. Из этой суммы уже собрали 22 тыс. 525 рублей. Осталось собрать 253 тыс. рублей

Как помочь Илье?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Илья Ляшенко);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Обо всех способах оказать помощь Илье и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.

Благотворительность Русфонд

Новости

Как будут летать самолеты на курорты Кубани в нерабочую неделю и закроют ли границы? Рассказываем
В мэрии Краснодара проходят обыски
Помните, экс-мэр Краснодара обещал отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще? Оказалось, это не так просто сделать
В Новокубанске 12-летний мальчик родился без предплечья, но хочет научиться плавать и кататься на велосипеде. Вы можете помочь осуществить его мечту
В Краснодаре возле Чистяковской рощи хотят сделать новую зеленую зону с тротуарами, лавочками и освещением
На Кубани уволили двух заместителей министра, которые скрывали свои доходы

Лента новостей

Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
Сегодня, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре
Всероссийская перепись населения
20 октября, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Вчера, 16:28
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Какие антиковидные меры вводят на Кубани и когда

Реклама на сайте