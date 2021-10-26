В Краснодаре в повторный прокат выходят сразу три фильма Педро Альмодовара

Краснодарский край

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В кинотеатрах Краснодара в октябре и ноябре покажут три фильма известного испанского режиссера Педро Альмодовара

Первой в прокат выходит драмеди «Возвращение» (16+) с Пенелопой Крус в главной роли. Фильм 2006 года рассказывает историю молодой женщины Раймунды, которая живет с безработным мужем Пако и подрастающей дочерью Паулой. Чтобы сводить концы с концами, она трудится сразу на нескольких работах.

На Каннском кинофестивале фильм отметили двумя наградами в категориях «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса», причем последнюю присудили сразу шести исполнительницам — Пенелопе Крус, Лоле Дуэньяс, Кармен Мауре, Бланке Портильо, Йохане Кобо и Чус Лампреаве.

С 28 октября на больших экранах можно будет посмотреть криминальную драму «Дурное воспитание» (18+) 2004 года. К работающему в своем офисе режиссеру Энрике заходит мужчина и представляется его другом детства Игнасио. Он сообщает, что остро нуждается в работе и просит экранизировать написанный им рассказ «Визит». В центре сюжета — Игнасио и Энрике, которые живут в католическом интернате. Первый подвергается сексуальному насилию со стороны директора падре Маноло.

Мировая премьера состоялась на открытии 57-го Каннского кинофестиваля. «Дурное воспитание» стал первым испанским фильмом, удостоившимся такой чести. Над сценарием режиссер Альмодовар работал почти десять лет.

С 4 ноября можно будет посмотреть детективную мелодраму «Поговори с ней» (18+), вышедшую в 2002 году. Журналист Марко знакомится с женщиной-тореро Лидией, они начинают встречаться. На корриде случается несчастье: удар разъяренного быка повергает девушку в кому. В больнице Марко заводит разговор с медбратом Бениньо, который не первый год заботится о впавшей в кому Алисии. Видя страдания Марко, медбрат дает ему совет: «Поговори с ней».

Ленту наградили статуэткой премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

С 25 октября на сеансы допускаются только лица (за исключением посетителей до 18 лет), имеющие при себе сертификат вакцинации от COVID-19 либо QR-код, ее подтверждающий. Также принимается документ, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции COVID-19, однако с даты выздоровления должно пройти не более шести месяцев. 

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