В Краснодаре в повторный прокат выходят сразу три фильма Педро Альмодовара

В кинотеатрах Краснодара в октябре и ноябре покажут три фильма известного испанского режиссера Педро Альмодовара

Первой в прокат выходит драмеди «Возвращение» (16+) с Пенелопой Крус в главной роли. Фильм 2006 года рассказывает историю молодой женщины Раймунды, которая живет с безработным мужем Пако и подрастающей дочерью Паулой. Чтобы сводить концы с концами, она трудится сразу на нескольких работах. На Каннском кинофестивале фильм отметили двумя наградами в категориях «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса», причем последнюю присудили сразу шести исполнительницам — Пенелопе Крус, Лоле Дуэньяс, Кармен Мауре, Бланке Портильо, Йохане Кобо и Чус Лампреаве.

С 28 октября на больших экранах можно будет посмотреть криминальную драму «Дурное воспитание» (18+) 2004 года. К работающему в своем офисе режиссеру Энрике заходит мужчина и представляется его другом детства Игнасио. Он сообщает, что остро нуждается в работе и просит экранизировать написанный им рассказ «Визит». В центре сюжета — Игнасио и Энрике, которые живут в католическом интернате. Первый подвергается сексуальному насилию со стороны директора падре Маноло. Мировая премьера состоялась на открытии 57-го Каннского кинофестиваля. «Дурное воспитание» стал первым испанским фильмом, удостоившимся такой чести. Над сценарием режиссер Альмодовар работал почти десять лет.

С 4 ноября можно будет посмотреть детективную мелодраму «Поговори с ней» (18+), вышедшую в 2002 году. Журналист Марко знакомится с женщиной-тореро Лидией, они начинают встречаться. На корриде случается несчастье: удар разъяренного быка повергает девушку в кому. В больнице Марко заводит разговор с медбратом Бениньо, который не первый год заботится о впавшей в кому Алисии. Видя страдания Марко, медбрат дает ему совет: «Поговори с ней». Ленту наградили статуэткой премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.