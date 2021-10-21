Авиабилеты на Черное море резко подорожали
Цена на авиабилеты в направлении курортов Кубани резко возросла к началу нерабочей недели с 30 октября
Напомним, президент России Владимир Путин согласился ввести нерабочую неделю из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября. Решение приняли из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.
21 октября власти Кубани сообщили о введении новых антиковидных мер на территории края. В период нерабочей недели в курортных городах будут требовать QR-код в кафе, ресторанах и общественных местах. На это же время ограничат проведение массовых мероприятий.
Пользователь фейсбука Олуреми Мустафа опубликовал пост, в котором сравнил цены на авиабилеты из Москвы в Сочи 23 октября и 30 октября. Разница составила больше 6 тыс. рублей.
Юга.ру решили сравнить цены на разных сервисах и вот что получилось:
На сайте aviasales самый дешевый билет из Москвы в Сочи 24 октября стоит 1275 рублей. 30 октября — уже 4864 рубля. Оба рейса с пересадкой.
Из Новосибирска в Сочи 24 октября можно долететь за 3499 рублей. 30 октября самый бюджетный билет обойдется в 7599 рублей.
По данным сайта Туту.ру, 24 октября рейс из Москвы в Анапу стоит 6213 рублей. За билет по этому направлению 30 октября придется заплатить уже 8113 рублей.
Юга.ру обратились за комментарием о повышении цен в пресс-службу краснодарского аэропорта. Там ответили, что этот вопрос находится не в компетенции аэропорта. За цены билетов отчечают авиакомпании.
Как сообщает «ТАСС», врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина заявила, что в нерабочие дни не наблюдается повышения спроса на отели в Краснодарском крае.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский напротив отметил, что в ноябрьские выходные дни в городе ожидается высокая нагрузка. В отелях — более 75%, а в санаториях около 90%.
«По нашим расчетам, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тысяч человек. Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч приедет железнодорожным транспортом. Эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона. Рекордно высокие показатели бронирования отмечаем на предстоящий зимний сезон. За исполнением карантинных мер во всех районах города проследят комиссии в составе сотрудников Роспотребназора, администрации и полиции», — написал в своем телеграме глава Сочи.