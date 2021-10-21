Авиабилеты на Черное море резко подорожали

Цена на авиабилеты в направлении курортов Кубани резко возросла к началу нерабочей недели с 30 октября

Напомним, президент России Владимир Путин согласился ввести нерабочую неделю из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября. Решение приняли из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. 21 октября власти Кубани сообщили о введении новых антиковидных мер на территории края. В период нерабочей недели в курортных городах будут требовать QR-код в кафе, ресторанах и общественных местах. На это же время ограничат проведение массовых мероприятий. Пользователь фейсбука Олуреми Мустафа опубликовал пост, в котором сравнил цены на авиабилеты из Москвы в Сочи 23 октября и 30 октября. Разница составила больше 6 тыс. рублей.

Юга.ру решили сравнить цены на разных сервисах и вот что получилось:

На сайте aviasales самый дешевый билет из Москвы в Сочи 24 октября стоит 1275 рублей. 30 октября — уже 4864 рубля. Оба рейса с пересадкой. Из Новосибирска в Сочи 24 октября можно долететь за 3499 рублей. 30 октября самый бюджетный билет обойдется в 7599 рублей.

По данным сайта Туту.ру, 24 октября рейс из Москвы в Анапу стоит 6213 рублей. За билет по этому направлению 30 октября придется заплатить уже 8113 рублей.