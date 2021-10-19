Кубанцев ожидают температурные качели: сначала будут заморозки, а затем потеплеет до +20

По данным гидрометцентра Кубани, 20 октября в Краснодарском крае ночью температура опустится до 1-6 °С, днем потеплеет до 9-14 °С.

Затем температура в крае опустится еще ниже. В ближайшие два дня ночью похолодает до -2 °С. В горах температура опустится до -7 °С. Кроме того, будет дуть сильный ветер с порывами до 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика склоость достигнет 15-17 м/с.

После этого на Кубани температура снова пойдет вверх. Днем 21 октября в крае будет 7-12 °С тепла, а 22 октября столбик термометра поднимется до 12-17 °С. На Черноморском побережье в четверг ожидается 9-14 °С, а в пятницу воздух прогреется 18-23 °С.

Портится погода начнет вечером 24 октября. Синоптики обещают похолодание и дожди.