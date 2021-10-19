Кондратьев поручил усилить антиковидные ограничения на Кубани. Как именно — неясно

Напомним, Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. Согласно документу, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

6 октября стало известно, что власти Кубани хотят ввести QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом. В пресс-службе краевого минздрава Юга.ру подтвердили, что такую меру действительно рассматривают.

7 октября вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что ситуация по коронавирусу не становится лучше: повысилась заболеваемость и показатели смертности. Она отметила, что от темпов прививочной кампании зависит, ужесточат ли ограничительные меры в крае.