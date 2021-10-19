В Дмитриевском сквере Краснодара снова нет света. Да, опять

18 октября краснодарцы в очередной раз пожаловались на проблемы с освещением в Дмитриевском сквере

Напомним, благоустройство Дмитриевского сквера около Карасунских озер стартовало в мае 2020 года. Там сделали теннисные столы, светодиодную брусчатку и деревянные настилы. Обновленный сквер власти Краснодара презентовали в конце сентября 2020 года.

В мае этого года местные жители рассказали, что в Дмитриевском сквере по вечерам нет света. В мэрии тогда объяснили, что сети электроснабжения сквера повредились из-за поднятия грунтовых вод, а специалисты ведут работы. В конце июня сквер затопило из-за осадков, и освещение снова выключили. После публикации новости местные жители сообщили в редакцию, что вечером 30 августа в сквере начал гореть свет.

18 октября в социальных сетях снова стали появляться сообщения о том, что в сквере не работает освещение.

«Сколько времени должно пройти, чтобы свет появился и вечером было бы не страшно сломать себе ноги?» — написал один из местных жителей.