В Дмитриевском сквере Краснодара снова нет света. Да, опять

Краснодарский край

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18 октября краснодарцы в очередной раз пожаловались на проблемы с освещением в Дмитриевском сквере

Напомним, благоустройство Дмитриевского сквера около Карасунских озер стартовало в мае 2020 года. Там сделали теннисные столы, светодиодную брусчатку и деревянные настилы. Обновленный сквер власти Краснодара презентовали в конце сентября 2020 года.

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В мае этого года местные жители рассказали, что в Дмитриевском сквере по вечерам нет света. В мэрии тогда объяснили, что сети электроснабжения сквера повредились из-за поднятия грунтовых вод, а специалисты ведут работы. В конце июня сквер затопило из-за осадков, и освещение снова выключили. После публикации новости местные жители сообщили в редакцию, что вечером 30 августа в сквере начал гореть свет.

18 октября в социальных сетях снова стали появляться сообщения о том, что в сквере не работает освещение.

«Сколько времени должно пройти, чтобы свет появился и вечером было бы не страшно сломать себе ноги?»написал один из местных жителей.

19 октября Юга.ру спросили в администрации Краснодара, почему в сквере снова нет света. В пресс-службе рассказали, что освещение отключили для проведения работ, чтобы в будущем избежать повторения ситуаций с подтоплением. Ремонт планируют закончить 10–15 ноября, после чего в сквере снова включат свет. 

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