В Краснодаре один из мобильных пунктов вакцинации изменит адрес

Краснодарский край

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С 18 октября мобильный пункт вакцинации на улице Комсомольской, 46 переедет на новый адрес

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что 18 октября мобильный пункт вакцинации по улице Комсомольской, 46 переместится на Красную, 176 в ТК «Центр Города». 

Также изменится график работы всех мобильных пунктов вакцинации — с 18 октября они будут работать до 20.00.

Начальник отдела в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова рассказала, что пункты вакцинации меняют график работы и местоположение точек в зависимости от потребностей жителей. 

Напомним, в Краснодаре прививку от коронавируса можно сделать в 60 пунктах. Их адреса и время работы можно узнать на сайте министерства здравоохранения края.

Вакцинация Коронавирус Краснодар

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В Краснодаре один из мобильных пунктов вакцинации изменит адрес
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