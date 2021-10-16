В Краснодаре один из мобильных пунктов вакцинации изменит адрес
С 18 октября мобильный пункт вакцинации на улице Комсомольской, 46 переедет на новый адрес
В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что 18 октября мобильный пункт вакцинации по улице Комсомольской, 46 переместится на Красную, 176 в ТК «Центр Города».
Также изменится график работы всех мобильных пунктов вакцинации — с 18 октября они будут работать до 20.00.
Начальник отдела в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова рассказала, что пункты вакцинации меняют график работы и местоположение точек в зависимости от потребностей жителей.
Напомним, в Краснодаре прививку от коронавируса можно сделать в 60 пунктах. Их адреса и время работы можно узнать на сайте министерства здравоохранения края.
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