Анапа и Краснодар вошли в рейтинг самых матерящихся городов России

Агентство «Интериум» исследовали соцсети, блоги и мессенджеры на предмет нецензурной лексики и составило рейтинг самых матерящихся российских городов. По сравнению с прошлым годом, процент мата в интернете снизился на 8,9%, написали в телеграм-канале «Mash».

В этот рейтинг попали Анапа и Краснодар. Города заняли второе и пятое место соответственно. Отметим, в 2020 году Анапа занимала шестое место, а Краснодар был на второй позиции.

Лидером рейтинга стал псковский город Дно. Лидирующую позицию он занимает второй год подряд. Замыкает первую тройку Москва. А на последнем месте оказался Сергиев Посад.