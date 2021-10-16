Анапа и Краснодар вошли в рейтинг самых матерящихся городов России
Специалисты промониторили все соцсети и составили топ-10 самых матерящихся городов России
Агентство «Интериум» исследовали соцсети, блоги и мессенджеры на предмет нецензурной лексики и составило рейтинг самых матерящихся российских городов. По сравнению с прошлым годом, процент мата в интернете снизился на 8,9%, написали в телеграм-канале «Mash».
В этот рейтинг попали Анапа и Краснодар. Города заняли второе и пятое место соответственно. Отметим, в 2020 году Анапа занимала шестое место, а Краснодар был на второй позиции.
Лидером рейтинга стал псковский город Дно. Лидирующую позицию он занимает второй год подряд. Замыкает первую тройку Москва. А на последнем месте оказался Сергиев Посад.
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