В Адыгее наградили учителей и рассказали про новые школы

Адыгея

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15 октября в Адыгее поздравили учителей с хорошей работой и обсудили развитие образования в регионе

15 октября в Доме правительства республики Адыгеи прошло праздничное мероприятие, посвященное учителям и работникам в сфере образования, добившихся высоких результатов в работе. Глава региона Мурат Кумпилов поздравил их с прошедшим Днем Учителя. 

«У всех были любимые учителя, которые вдохновляли, помогали развивать таланты, давали знания, позволившие в дальнейшем найти свое дело в жизни. Наши достижения и успехи — это во многом заслуга учителей, поэтому профессия педагога всегда остается одной из самых значимых и благородных», — сказал Мурат Кумпилов.

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Глава республики отметил работу, направленную на развитие образования. За последние годы в Адыгее построили 4 школы на 3 тыс. 440 мест, 9 детсадов и три пристройки к действующим детсадам. До конца 2024 года планируют открыть еще 5 новых школ. Сейчас строят 6 детсадов в разных частях Адыгеи.

Также власти рассказали, что в прошлом году на базе сельских школ в семи муниципалитетах открыли 15 центров «Точки роста». В сентябре этого года открылись еще 24 таких центра. Планируют, что до конца 2024 года их число приблизится к сотне.

В школах улучшают материально-техническую базу для занятий физкультуры и спортом и формируют цифровую образовательную среду. Так, в республике действуют несколько инновационных площадок: детский технопарк «Кванториум», мобильный «Кванториум», региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» и региональный модельный центр.

Детские сады Мурат Кумпилов Образование Школа

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