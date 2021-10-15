В Краснодаре на улице Черкасской возобновят движение общественного транспорта

Краснодарский край

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В Краснодаре с 16 октября на улице Черкасской снова будет ездить общественный транспорт

Напомним, ремонт улицы Черкасской в Краснодаре начался в марте 2021 года. На участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков планировали расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки. Все работы обещали завершить в ноябре.

Движение там частично открыли в ночь на 20 сентября. Тогда там разрешили ездить только легковым автомобилям, а общественный транспорт продолжил курсировать по временной схеме. Такое решение объяснили тем, что на участке дороги еще проводили работы.

В пресс-службе мэрии сообщили, что с 16 октября на Черкасской возобновят движение общественного транспорта. Там снова будут курсировать следующие автобусы:

  • № 3 «Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный»;
  • № 4 «Микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» (ул. Западный Обход)»;
  • № 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»;
  • № 25 «Комсомольский микрорайон — микрорайон «Губернский»;
  • №.45 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — микрорайон «Губернский»;
  • № 47 «Ул. им. Шевченко — микрорайон «Губернский»;
  • № 56 «Мегацентр «Красная площадь» — музей «Россия — моя история» — торговый центр «Планета».

Также в администрации добавили, что с 16 октября до окончания ремонта улицы  40-летия Победы автобусы № 46 «Центральный колхозный рынок — пос. Плодородный» и № 101А «Пос. Плодородный — х. Октябрьский» будут временно ездить по Черкасской.

Как писали Юга.ру, ремонт улицы 40-летия победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков часов начался в апреле 2021 года. Закончить ремонт обещали в конце декабря.

Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

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