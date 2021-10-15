В Краснодаре на улице Черкасской возобновят движение общественного транспорта

В Краснодаре с 16 октября на улице Черкасской снова будет ездить общественный транспорт

Напомним, ремонт улицы Черкасской в Краснодаре начался в марте 2021 года. На участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков планировали расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки. Все работы обещали завершить в ноябре.

Движение там частично открыли в ночь на 20 сентября. Тогда там разрешили ездить только легковым автомобилям, а общественный транспорт продолжил курсировать по временной схеме. Такое решение объяснили тем, что на участке дороги еще проводили работы.