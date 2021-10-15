В России пройдет перепись населения. Круглосуточную техподдержку обеспечит «Ростелеком»

С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. В этом году принять в ней участие впервые можно дистанционно — на портале госуслуг

Большинство первичных данных переписи населения (около 90%) предполагается сразу собрать в цифровом формате. Это повысит их достоверность и качество, а также ускорит анализ собранной информации. На всех этапах сбора и обработки данных будет обеспечена надежная информационная безопасность, включая деперсонализацию данных на начальном этапе.

Цифровым партнером Минцифры России по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного правительства, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, традиционно выступит «Ростелеком» (в лице дочерней компании «РТ Лабс»).

«Ростелеком» поставил в территориальные органы государственной статистики 360 тыс. планшетных компьютеров и предоставил услуги мобильной связи для их работы. В мобильном приложении переписчика доступен электронный переписной лист для внесения данных, а также удобный картографический сервис для быстрого ориентирования на местности. Встроенные механизмы проверки вводимой информации исключают ошибки и опечатки.

Приложение позволяет отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. В случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.