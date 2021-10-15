В России пройдет перепись населения. Круглосуточную техподдержку обеспечит «Ростелеком»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. В этом году принять в ней участие впервые можно дистанционно — на портале госуслуг

Большинство первичных данных переписи населения (около 90%) предполагается сразу собрать в цифровом формате. Это повысит их достоверность и качество, а также ускорит анализ собранной информации. На всех этапах сбора и обработки данных будет обеспечена надежная информационная безопасность, включая деперсонализацию данных на начальном этапе.

Цифровым партнером Минцифры России по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного правительства, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, традиционно выступит «Ростелеком» (в лице дочерней компании «РТ Лабс»).

«Ростелеком» поставил в территориальные органы государственной статистики 360 тыс. планшетных компьютеров и предоставил услуги мобильной связи для их работы. В мобильном приложении переписчика доступен электронный переписной лист для внесения данных, а также удобный картографический сервис для быстрого ориентирования на местности. Встроенные механизмы проверки вводимой информации исключают ошибки и опечатки.

Приложение позволяет отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. В случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.

Планшеты работают на единственной российской мобильной операционной системе «Аврора», развитием которой занимается дочерняя компания «Ростелекома» — «Открытая мобильная платформа». А сами компьютеры произведены ООО «Аквариус» и ООО «Байтэрг» на пяти производственных площадках в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах.

Горячая линия переписи создана на базе компании «Ростелеком Контакт-центр» (дочернее общество ПАО «Ростелеком»). Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку, разработана база знаний для ответов на вопросы населения.

Горячая линия по номеру 8(800)707-20-20 работает ежедневно с 9:00 до 21:00 до окончания переписи 14 ноября.

Информация о том, как пройти процедуру в онлайн-формате, размещена в разделе Всероссийской переписи населения на портале госуслуг.

Подробнее о Всероссийской переписи населения на сайте: https://www.strana2020.ru.

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