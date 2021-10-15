На выходных жителей Кубани ждут кратковременные дожди и грозы

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае на выходных, 16–17 октября

В Краснодаре 16–17 октября без осадков. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу в краевой столице до 20 °С и переменная облачность. В воскресенье весь день будет пасмурная погода, но без осадков. Воздух прогреется до 19 °С.

Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что в крае на выходных ожидаются осадки. В субботу, 16 октября, переменная облачность и 17-22 °С. На Черноморском побережье возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 17-20 °С.