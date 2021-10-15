На выходных жителей Кубани ждут кратковременные дожди и грозы
Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае на выходных, 16–17 октября
В Краснодаре 16–17 октября без осадков. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу в краевой столице до 20 °С и переменная облачность. В воскресенье весь день будет пасмурная погода, но без осадков. Воздух прогреется до 19 °С.
Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что в крае на выходных ожидаются осадки. В субботу, 16 октября, переменная облачность и 17-22 °С. На Черноморском побережье возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 17-20 °С.
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В воскресенье, 17 октября, в крае ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Днем столбик термометра поднимется до 17-22 °С. На Черноморском побережье гроза и ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 18-23 °С.
Вода в Черном море остыла до 19 °С в Анапе и Новороссийске. В Геленджике и Сочи температура моря 20‑21 °С. Холоднее всего вода в Ейске. Там температура опустилась до 10 °С.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что 15–17 октября на территории края сохраняется высокий уровень пожароопасности.