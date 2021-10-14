В краевом ГИБДД придумали, как справиться с пробками в Краснодаре

В Госавтоинспекции края предложили варианты, как уменьшить заторы на углу краснодарских улиц Ялтинской и Уральской

Сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю проанализировали дорожную ситуацию в Краснодаре в районе транспортного узла улицы Ялтинской, Уральской, Новороссийской и 2-го Северного моста.

Специалисты выяснили, что заторы на дорогах происходят из-за того, что автомобилисты массово и грубо игнорируют правила движения: занимают второстепенные улицы и совершают необоснованные маневры.

Для того, чтобы разгрузить дороги и увеличить пропускную способность, в ГИБДД предложили несколько вариантов по изменению организации движения.