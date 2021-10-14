В краевом ГИБДД придумали, как справиться с пробками в Краснодаре
В Госавтоинспекции края предложили варианты, как уменьшить заторы на углу краснодарских улиц Ялтинской и Уральской
Сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю проанализировали дорожную ситуацию в Краснодаре в районе транспортного узла улицы Ялтинской, Уральской, Новороссийской и 2-го Северного моста.
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Специалисты выяснили, что заторы на дорогах происходят из-за того, что автомобилисты массово и грубо игнорируют правила движения: занимают второстепенные улицы и совершают необоснованные маневры.
Для того, чтобы разгрузить дороги и увеличить пропускную способность, в ГИБДД предложили несколько вариантов по изменению организации движения.
Ввести одностороннее движение на следующих участках:
- По улице Бородина в направлении от Ялтинской в сторону Енисейской ввести одностороннее движение;
- На второстепенном направлении улицы Ялтинской от основного направления в сторону Новгородской.
Установить направляющие устройства:
- В границах направляющих островков в зоне слияния транспортных потоков, движущихся по улице Новороссийской в сторону подъема на Северный мост;
- На канализирующем островке, выполненном в разметке на разделении проезжих частей улиц Северной и Филатова;
- На канализирующем островке на кольце на перекрестке Тихорецкой и Восточно-Кругликовской при движении в сторону дублера Тихорецкой;
Также предлагается:
- Резервировать проезжую часть подъема на 2-й Северный мост со стороны Ялтинской за счет монтажа направляющих устройств;
- Изменить границы приподнятой над дорогой разделительной полосы за счет уменьшения ширины на спуске со 2-го Северного моста в сторону улицы Красной;
- Изменить принцип открытия крайней правой полосы при повороте направо с улицы Филатова на улицу Школьную с одновременным сужением существующего островка с газоном для обеспечения четырехполосного сечения проезжей части.
Все эти предложения направили в администрацию Краснодара для реализации, сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, Юга.ру писали, что в Краснодаре хотят расширить трассы для борьбы с пробками.