В краевом ГИБДД придумали, как справиться с пробками в Краснодаре

Краснодарский край

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В Госавтоинспекции края предложили варианты, как уменьшить заторы на углу краснодарских улиц Ялтинской и Уральской

Сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю проанализировали дорожную ситуацию в Краснодаре в районе транспортного узла улицы Ялтинской, Уральской, Новороссийской и 2-го Северного моста.

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Специалисты выяснили, что заторы на дорогах происходят из-за того, что автомобилисты массово и грубо игнорируют правила движения: занимают второстепенные улицы и совершают необоснованные маневры.

Для того, чтобы разгрузить дороги и увеличить пропускную способность, в ГИБДД предложили несколько вариантов по изменению организации движения.

Ввести одностороннее движение на следующих участках:

  • По улице Бородина в направлении от Ялтинской в сторону Енисейской ввести одностороннее движение;
  • На второстепенном направлении улицы Ялтинской от основного направления в сторону Новгородской.

Установить направляющие устройства: 

  • В границах направляющих островков в зоне слияния транспортных потоков, движущихся по улице Новороссийской в сторону подъема на Северный мост;
  • На канализирующем островке, выполненном в разметке на разделении проезжих частей улиц Северной и Филатова;
  • На канализирующем островке на кольце на перекрестке Тихорецкой и Восточно-Кругликовской при движении в сторону дублера Тихорецкой;

Также предлагается: 

  • Резервировать проезжую часть подъема на 2-й Северный мост со стороны Ялтинской за счет монтажа направляющих устройств;
  • Изменить границы приподнятой над дорогой разделительной полосы за счет уменьшения ширины на спуске со 2-го Северного моста в сторону улицы Красной;
  • Изменить принцип открытия крайней правой полосы при повороте направо с улицы Филатова на улицу Школьную с одновременным сужением существующего островка с газоном для обеспечения четырехполосного сечения проезжей части.

Все эти предложения направили в администрацию Краснодара для реализации, сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, Юга.ру писали, что в Краснодаре хотят расширить трассы для борьбы с пробками.

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В краевом ГИБДД придумали, как справиться с пробками в Краснодаре
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