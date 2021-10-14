В ноябре жильцы сгоревшего дома в Пашковском районе Краснодара смогут вернуться домой

14 октября власти Краснодара рассказали о ходе ремонта пострадавшего в августе дома в Пашковском районе

Напомним, в августе в Краснодаре в многоквартирном доме Пашковского микрорайона взорвался газ. В результате происшествия погиб 25-летний юноша, его мать и отчим пострадали. 14 октября исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов проверил ход восстановления дома.

Прямо сейчас ведутся работы в комнате, где произошел взрыв и штукатурят фасад на четвертом этаже. Уже завершили опрессовку отопления, вскоре займутся наладкой инженерных систем. До конца месяца приведут в порядок три другие поврежденные квартиры.