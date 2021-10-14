В ноябре жильцы сгоревшего дома в Пашковском районе Краснодара смогут вернуться домой

Краснодарский край

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14 октября власти Краснодара рассказали о ходе ремонта пострадавшего в августе дома в Пашковском районе

Напомним, в августе в Краснодаре в многоквартирном доме Пашковского микрорайона взорвался газ. В результате происшествия погиб 25-летний юноша, его мать и отчим пострадали. 

14 октября исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов проверил ход восстановления дома. 

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Прямо сейчас ведутся работы в комнате, где произошел взрыв и штукатурят фасад на четвертом этаже. Уже завершили опрессовку отопления, вскоре займутся наладкой инженерных систем. До конца месяца приведут в порядок три другие поврежденные квартиры.

Планируется, что ремонт закончат 28-29 октября. После этого жильцы смогут вернуться в свои квартиры. 

В администрации отметили, что выплаты и помощь получили 52 человека. В гостиннице сейчас бесплатно проживают 44 человека, в том числе дети. Они могут оставаться там столько, сколько понадобится.

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В ноябре жильцы сгоревшего дома в Пашковском районе Краснодара смогут вернуться домой
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