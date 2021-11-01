В Москве пройдет Гран-при премии для врачей от сайта «ПроДокторов»
20 ноября подведут итоги второй всероссийской премии для врачей от сайта отзывов «ПроДокторов»
20 ноября сайт отзывов о врачах «ПроДокторов» проведет Гран-при масштабной медицинской премии. Победителей выберут по реальным отзывам пациентов.
1 ноября «ПроДокторов» объявит лауреатов из всех регионов страны, из них выберут 165 кандидатов, которых пригласят на закрытую церемонию в Москву. 20 ноября там назовут имена 55 врачей-победителей в присутствии специальных гостей, партнеров и амбассадоров сайта.
А все желающие смогут присоединиться к награждению в прямом эфире и поддержать любимых врачей прямо из дома: для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-трансляцию по ссылке. После Гран-при результаты опубликуют на сайте.
В оргкомитете премии подчеркнули, что победить может доктор любой категории вне зависимости от стажа.
«Мы хотим, чтобы премия была по-настоящему народной, поэтому на оценку влияют только отзывы пациентов с сайта за последний год», — добавили в пресс-службе конкурса.