В Москве пройдет Гран-при премии для врачей от сайта «ПроДокторов»

1 ноября «ПроДокторов» объявит лауреатов из всех регионов страны, из них выберут 165 кандидатов, которых пригласят на закрытую церемонию в Москву. 20 ноября там назовут имена 55 врачей-победителей в присутствии специальных гостей, партнеров и амбассадоров сайта.

А все желающие смогут присоединиться к награждению в прямом эфире и поддержать любимых врачей прямо из дома: для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-трансляцию по ссылке. После Гран-при результаты опубликуют на сайте.