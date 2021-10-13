Прокуратура Кубани возбудила уголовное дело за вырубку 11 деревьев в Новороссийске

Азово-Черноморская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело из-за вырубки деревьев в памятнике природы «Цемесская роща» в Новороссийске

В начале сентября неустановленные лица проникли в памятник природы «Цемесская роща» в Новороссийске и при помощи спецтехники вырубили «до степени прекращения роста» 11 деревьев.

Азово-Черноморская межрайонная прокуратура установила, что ущерб от уничтожения деревьев составил более 600 тыс. рублей. Прокуратура направила материалы проверки в полицию, после чего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) и ст. 262 УК РФ (Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

Ход расследования находится на контроле у прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, бывший сотрудник «Водоканала» Новороссийска рассказал, почему нельзя купаться в Цемесской бухте.