В Краснодаре жители ЖК «Светлоград» пожаловались на постоянное отсутствие воды

Жители краснодарского ЖК «Светлоград» рассказали, что с конца сентября у них нет воды. Рассказываем, в чем причина отсутствия водоснабжения

В редакцию портала Юга.ру обратилась Ольга, которая живет в краснодарском ЖК «Светлоград» на улице Красных Партизан. Она рассказала, что в домах нет воды с 25 сентября. Воду включают всего на несколько часов, но из-за долгого простоя из кранов она течет грязная, а напор очень слабый. Как рассказала другая собственница квартиры в «Светлограде», тоже Ольга, воды могло не быть по трое суток, а в остальные дни ее отключали без предупреждения: «Могли в обед отключить, могли с 18:00 и до утра. Вечером приходим с работы — воды нет. И не понятно, как тут существовать», — сказала Ольга.

Женщина жаловалась в управляющую компанию «Светлограда» «Уют и Дом», ей ответили, что вины компании в отсутствии воды нет, и говорили, что проблемы с водоснабжением происходят из-за МУП «Водоканал». Также Ольга обращалась в ЕДДС Краснодара. Там ей говорили, что перебои происходят из-за поломанного трансформатора. Даже после ремонта у него не хватает мощности, поэтому ежедневно с 20:00 до 22:00 дом будет без воды. Но воды в кранах нет не только по вечерам. «За трансформатором смотрит КубГАУ. Он относится к федеральному значению. И город не в силах повлиять и ускорить его замену. Пока его не заменят, то так и будем жить. Заменить могут через неделю, месяц, год, а может, через пять лет», — пояснила собственница. Старший по дому рассказал, что на имя директора управляющей компании жильцы написали жалобу. В ней зафиксировали время всех отключений воды и собрали подписи. Писали жалобу и в городскую администрацию, но там не ответили.

Директор компании все время ссылалась на аварии в МУП «Водоканал». В чате жилого комплекса она писала, что у водоканала сгорели электрические автоматы или не хватает давления для запуска насоса. Несколько раз жильцам привозили питьевую воду.

После жалоб жильцов управляющая компания направила запрос в «Водоканал» и попросила разъяснить причину перебоев с водоснабжением. Компании прислали ответ и объяснили, что водоснабжение домов производится из водозаборного сооружения в поселке первого отделения учхоза «Кубань». Основная и резервная точки электропитания находятся там же. Вода перестает идти из-за падения напряжения на электролиниях или полного отключения электричества на подстанции, питающей водозабор. По этой же причине падает давление воды. Для решения этой проблемы необходимо реконструировать водозабор. В письме от «Водоканала» сказано, что сейчас сотрудники заняты его реконструкцией. Сооружение планируют расширить, увеличить его мощность и модернизировать систему электроснабжения. Работы планируют закончить в декабре 2022 года.