В Краснодаре жители ЖК «Светлоград» пожаловались на отсутствие воды
Жители краснодарского ЖК «Светлоград» рассказали, что с конца сентября у них нет воды. Рассказываем, в чем причина отсутствия водоснабжения
В редакцию портала Юга.ру обратилась Ольга, которая живет в краснодарском ЖК «Светлоград» на улице Красных Партизан. Она рассказала, что в домах нет воды с 25 сентября. Воду включают всего на несколько часов, но из-за долгого простоя из кранов она течет грязная, а напор очень слабый.
Как рассказала другая собственница квартиры в «Светлограде», тоже Ольга, воды могло не быть по трое суток, а в остальные дни ее отключали без предупреждения:
«Могли в обед отключить, могли с 18:00 и до утра. Вечером приходим с работы — воды нет. И не понятно, как тут существовать», — сказала Ольга.
Женщина жаловалась в управляющую компанию «Светлограда» «Уют и Дом», ей ответили, что вины компании в отсутствии воды нет, и говорили, что проблемы с водоснабжением происходят из-за МУП «Водоканал». Также Ольга обращалась в ЕДДС Краснодара. Там ей говорили, что перебои происходят из-за поломанного трансформатора. Даже после ремонта у него не хватает мощности, поэтому ежедневно с 20:00 до 22:00 дом будет без воды. Но воды в кранах нет не только по вечерам.
«За трансформатором смотрит КубГАУ. Он относится к федеральному значению. И город не в силах повлиять и ускорить его замену. Пока его не заменят, то так и будем жить. Заменить могут через неделю, месяц, год, а может, через пять лет», — пояснила собственница.
Старший по дому рассказал, что на имя директора управляющей компании жильцы написали жалобу. В ней зафиксировали время всех отключений воды и собрали подписи. Писали жалобу и в городскую администрацию, но там не ответили.
Директор компании все время ссылалась на аварии в МУП «Водоканал». В чате жилого комплекса она писала, что у водоканала сгорели электрические автоматы или не хватает давления для запуска насоса. Несколько раз жильцам привозили питьевую воду.
После жалоб жильцов управляющая компания направила запрос в «Водоканал» и попросила разъяснить причину перебоев с водоснабжением. Компании прислали ответ и объяснили, что водоснабжение домов производится из водозаборного сооружения в поселке первого отделения учхоза «Кубань». Основная и резервная точки электропитания находятся там же.
Вода перестает идти из-за падения напряжения на электролиниях или полного отключения электричества на подстанции, питающей водозабор. По этой же причине падает давление воды. Для решения этой проблемы необходимо реконструировать водозабор.
В письме от «Водоканала» сказано, что сейчас сотрудники заняты его реконструкцией. Сооружение планируют расширить, увеличить его мощность и модернизировать систему электроснабжения. Работы планируют закончить в декабре 2022 года.
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Отметим, что на сайте госзакупок «Водоканал» в 2021 году два раза размещал тендеры на разработку проектно-сметной документации для реконструкции водозабора — 25 марта и 4 мая. Обе закупки были признаны несостоявшимися из-за того, что на участие была подана только одна заявка.
Журналист Юга.ру обратилась за комментарием в МУП «Водоканал», чтобы уточнить причину перебоев с водоснабжением. Главный инженер объяснил, что 25 сентября произошла авария на трансформаторе, который подает электроэнергию на водозабор. Этим трансформатором владеет КубГАУ. После аварии водозабор переключили на резервную линию от другого трансформатора, которым тоже владеет вуз. Из‑за того, что эта линия длиннее и имеет большую нагрузку, в часы максимального потребления электричества происходит автоматическое отключение водозабора.
Инженер пояснил, что специалисты водоканала встречались с представителями КубГАУ и «НЭСК», чтобы решить вопрос с ремонтом трансформатора. По его словам, все необходимые работы провели и с 12 октября трансформатор работает в тестовом режиме. Если в течение недели не произойдет аварий, то водозабор снова переключат на основную линию. После этого перебои с водоснабжением прекратятся.