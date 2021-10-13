Центр Краснодара останется без горячей воды
В центре Краснодара из-за ремонта на сутки отключат горячую воду
В центре города заменили 1200 метров теплосетей, а теперь с временной линии теплоноситель будут переключать на основную. Из-за этого с ночи 14 октября до вечера 15 октября в центре Краснодара не будет горячей воды.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, под отключение попадают 120 многоквартирных домов и 20 социально значимых учреждений, расположенных в границах улиц Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького. Работы выполнит АО «Краснодартеплосеть».
Напомним, ранее из-за переустройства коммуникаций на четыре дня горячую воду отключали в Восточно-Кругликовском и Фестивальном микрорайонах.
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