В Краснодаре пройдет фестиваль американского кино AMFEST

В Краснодаре с 21 по 24 октября в кинотеатре «МОНИТОР на Красной Площади» пройдет 16-й фестиваль американского кино AMFEST

Зрители смогут посмотреть четыре ленты — участники, номинанты и победители престижных кинофестивалей. 21 октября в 19:00 на экране покажут комедию «Уроки испанского» (18+). Адам получает в подарок 100 еженедельных языковых онлайн-занятий с Кариньо. Сначала мужчина категорически против этих встреч, однако постепенно, разделенные сотнями километров, герои становятся очень близкими людьми.

22 октября в 19:00 начнется фэнтези-драма «Сигнал бедствия» (16). Ее героиня Ана переносится в параллельный мир, где идет бесконечная война мужчин и женщин.

23 октября в 17:00 стартует камерная драма «Жокей» (18+). 50-летний наездник Джексон Сильва находится на закате своей карьеры. Всё из-за серьезной болезни, которая делает невозможным его дальнейшее пребывание в профессии. Впереди чемпионат, который должен стать последним. В это непростое время в жизни Джексона появляется начинающий жокей, который утверждает, что он его сын.

Завершится фестиваль 24 октября фэнтези-драмой «Девять дней» (18+). Уилл живет в доме среди гор штата Юта и целыми днями наблюдает по многочисленным телевизорам за различными персонажами. Он — ангел-хранитель. Когда кто-то из его подопечных совершает самоубийство, ему приходится проводить собеседование с претендентами на новое рождение. Начало сеанса в 17:00.