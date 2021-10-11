В Краснодаре закроют для автомобилей улицу Круговую
На несколько месяцев в Краснодаре закроют движение на участке улицы Круговой
С 22 октября по 31 января автомобилисты не смогут проехать по улице Круговой на участке от дома № 37 (корпус 3) по Симиренко до проезда 2-й Линии, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
На три месяца проезд закроют из-за строительства новой дороги в районе новостроек. Работы выполнит ООО «СЗ ЕкатеринодарИнвест-Строй».
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара рассказали, что объехать ремонтируемый участок можно по прилегающим улицам. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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