В Краснодаре закроют для автомобилей улицу Круговую

На несколько месяцев в Краснодаре закроют движение на участке улицы Круговой

С 22 октября по 31 января автомобилисты не смогут проехать по улице Круговой на участке от дома № 37 (корпус 3) по Симиренко до проезда 2-й Линии, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

На три месяца проезд закроют из-за строительства новой дороги в районе новостроек. Работы выполнит ООО «СЗ ЕкатеринодарИнвест-Строй».

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара рассказали, что объехать ремонтируемый участок можно по прилегающим улицам. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.