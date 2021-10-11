Рабочая неделя на Кубани начнется с хорошей погоды

Специалисты гидрометцентра рассказали о погоде на Кубани 11 октября

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 11 октября будет солнечно и до 18 °С. Ночью температура опустится до 9 °С. Днем будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1,5 м/с, возможны порывы до 4 м/с.

Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют по краю переменную облачность. Осадков не ожидается, ночью и утром местами будет туман. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, в юго-восточных предгорных районах 4-9 °С, днем 16-21 °С.

В горах переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 12-17 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный с переходом днем на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 18-23 °С