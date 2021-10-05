В Лазаревском из-за селя пострадали 20 домов

В ночь на 5 октября в селе Сергей-Поле сошел мощный сель

В селе Сергей-Поле в Лазаревском в ночь на 5 октября сошел сель. Очевидцы засняли случившееся на видео. На кадрах видно огромные трещины в дороге, упавшие заборы и поврежденные газовые трубы.

В пресс-службе ГУ МЧС сказали, что в результате схода селя произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги на улице Новошкольной. Дома вместе с фундаментом сместились по ходу движения грунта.

Кроме того, наклонились опоры газовых труб и электролиний. В пределах поселка отключили газ и электричество. Погибших и пострадавших нет.

Эвакуированных жителей разместят в санатории. В 10:30 на месте проведут совещание комиссии по ЧС. Сейчас на месте работает оперативная группа главного управления МЧС по краю. Ситуация находится на особом контроле.