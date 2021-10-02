В 2022 году капремонт начнут в домах на Красной, Уральской, Ставропольской и других улицах Краснодара и пригородов

Краснодарский край

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Разные виды ремонтных работ по программе капремонта в 2022 году начнут в 218 многоквартирных домах Краснодара

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на проведение работ из Краснодарского краевого фонда капитального ремонта направят более 1 млрд руб.

В список вошли как здания в центре Краснодара (улицы Красная, Комсомольская, Пушкина и другие), так и дома в других районах (улицы Ставропольская, Селезнева, Благоева, Таманская, Славянская и другие), а также многоэтажки в Пашковском микрорайоне, поселках Колосистый и Белозерный.

В этих домах планируют провести в общей сложности 330 видов работ, в том числе капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, капремонт крыш, подвалов, фасадов и фундаментов.

В 14 многоквартирных зданиях заменят 55 лифтов. Это коснется домов на проспекте Чекистов и Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, на улицах Зиповской, 40-летия Победы, Благоева, Тюляева, Ипподромной, Ким, Одесской, Рашпилевской, Сормовской и Уральской.

Закончить работы планируют во II квартале 2023 года.

Полный список адресов, виды работ, которые проведут в каждом конкретном здании, и выделенные на них суммы (а также источник этих денег) можно посмотреть здесь.

Капремонт Краснодар

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