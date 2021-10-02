В Краснодаре проведут бесплатную лекцию о философии постмодерна

Краснодарский край

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В краснодарском ЦСИ «Типография» 3 октября состоится первая лекция курса «Введение в философию постмодерна»

Философ и практикующий психоаналитик Лакановской школы расскажет о фигуративизме и интертекстуальносте, познакомив слушателей с деятельностью английского художника-экспрессиониста, иконописца эпохи постмодерна Фрэнсиса Бэкона. Как сообщает пресс-служба «Типографии», изучение конкретных философов 20 века поможет разобраться в сложившейся действительности.

«Философия постмодерна — наиболее влиятельное интеллектуальное движение сегодняшнего дня. Практически любой феномен современной культуры, имеющий воздействие на расстановку эстетических, этических, политических, литературных и иных тенденций, неизбежно испытывает на себе давление философии посмодерна», — говорится в сообщении.

Начало лекции в 16:00. Необходима предварительна регистрация по ссылке. Курс включает восемь обзорных лекций — вводную и семь образовательных мероприятий, посвященных основным французским философам XX века: Жаку Лакану, Жилю Делезу, Эрнсту Ги Дебору, Жаку Деррида, Жану Бордрийяру, Ролану Барту, Жоржу Батаю. Подробности можно узнать здесь.

Как писали Юга.ру, в краснодарском ЦСИ «Типография» 1 октября стартовали показы международного фестиваля экспериментального кино MIEFF. Зрители смогут посетить пять сеансов под общей темой «Тысяча и один способ обрести дом». Будут показаны фильмы, которые участвовали в разных программах фестиваля в этом году.

Афиша Краснодара Краснодар КЦ «Типография» Лекции

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