В Адыгее выбрали сенатора, который будет представлять республику в Совете Федерации РФ

Мурат Хапсироков с 2012 года представляет Адыгею в Совете Федерации Федерального Собрания России. Руководство и депутатский корпус Госсовета-Хасэ республики отметили его работу по проведению в Адыгее мероприятий федерального значения. В их числе визит в республику Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, выездные заседания в республику Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, а также участие Адыгеи в традиционном мероприятии верхней палаты российского парламента — «Дни регионов в Совете Федерации». Особо отметили поддержку сенатора жителей республики в период пандемии.

Вновь избранный сенатор поблагодарил Мурата Кумпилова и депутатов Госсовета-Хасэ Адыгеи за доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего отстаивания интересов Адыгеи в Совете Федерации и в федеральных органах власти.