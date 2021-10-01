В Адыгее выбрали сенатора, который будет представлять республику в Совете Федерации РФ

Адыгея

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В Адыгее выбрали сенатора на II заседании Госсовета-Хасэ РА

Во II заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи принял участие глава республики Мурат Кумпилов, члены кабинета министров, представители федеральных и республиканских служб и ведомств. Провел мероприятие председатель Госсовета-Хасэ республики Владимир Нарожный.

Одним из пунктов повестки заседания стоял вопрос о наделении полномочиями сенатора РФ — представителя от Госсовета-Хасэ Адыгеи. Депутаты парламента поддержали кандидатуру Мурата Хапсирокова от «Единой России».

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Мурат Хапсироков с 2012 года представляет Адыгею в Совете Федерации Федерального Собрания России. Руководство и депутатский корпус Госсовета-Хасэ республики отметили его работу по проведению в Адыгее мероприятий федерального значения. В их числе визит в республику Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, выездные заседания в республику Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, а также участие Адыгеи в традиционном мероприятии верхней палаты российского парламента — «Дни регионов в Совете Федерации». Особо отметили поддержку сенатора жителей республики в период пандемии.

Вновь избранный сенатор поблагодарил Мурата Кумпилова и депутатов Госсовета-Хасэ Адыгеи за доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего отстаивания интересов Адыгеи в Совете Федерации и в федеральных органах власти.

Мурат Кумпилов Совет Федерации

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