В Краснодаре стартует фестиваль экспериментального кино

Зрители смогут посетить пять сеансов под общей темой «Тысяча и один способ обрести дом». Будут показаны фильмы, которые участвовали в разных программах фестиваля в этом году.

1 октября с 20:00 на экране будут демонстрировать ленты «Перед крахом Монблана» (Франция, реж. Жак Перконт), «Растерянность моя Земля» (Россия, реж. Соня Петренко), «Письмо Горлице» (Украина, Дана Кавелина), «Карбосин» (Россия, реж. Карина Голубенко), «Песни для умирания» (Таиланд, реж. Коракрит Арунанондчай), «Прозрачная я» (Япония, реж. Юри Маруока). Авторы фильмов исследуют связи между природой и человеком, живыми и мертвыми, телесностью и политикой.

На следующий день в это же время начнется кинопрограмма «По ту сторону дверей». В нее вошли фильмы «Сверкающая кровь Барби» (Германия, реж. Улу Браун), IN ICTU OCULI (Испания, реж. Хорхе Монео Кинтана), «Все ваши звезды — всего лишь пыль на моих ботинках» (Ливан, реж. Айк Айвазян), «27А» (Россия, реж. Дарья Лихая), «Короткие замыкания (Россия, реж. Михаил Басов). Режиссеры рефлексируют о городских ландшафтах.

3 октября с 17:30 будут показывать ленты, объединенные темой «В мерцании грез». Авторы исследуют ментальные и виртуальные среды. В программу вошли фильмы «Тысяча и одна попытка быть океаном» (Франция, реж. Ван Юйянь), «Тоналли» (Мексика, коллектив «Невесомые»), «Поле данных» (Россия, реж. Александра Аникина), «По следам утопии» (Португалия, США, реж. Ник Тайсон, Катарина де Соуза), REVOLUTION 0 (Россия, реж. Элина Большенкова).

В этот же день в 19:00 можно будет посмотреть американский фильм Тео Энтони «Повсюду свет». Режиссер решил исследовать связи между правосудием и системами слежения после громкого убийства Фредди Грея и последовавшей за ним полицейская реформа в Балтиморе.

10 октября в 19:00 начнется программа «Перекрестки», в которую вошли самые интересные работы режиссеров и художниц из Японии последних лет. Зрителям покажут фильмы «Обрезки» Кейтаро Осима, «Тоси си» Хироюки Оки, «Рассвет обезьян» Мираи Мидзуэ, «Живая стена» Кэйто Куросака, «Красотой и многомысленностью Японии рожденные» Томотоси, «Ююба» Сюн Икэдзоэ, «Баня китов» Мизуки Кияма, «Чие» Тиэми Симада, «Различие и повторение и кофе» Маса Куда, «13» Синьян Исобэ.

MIEFF — международная культурно-образова­тельная платформа, основанная в 2016 году. Организаторы фестиваля ставят перед собой несколько целей: поддержка российских авторов и авторок и налаживание связей между ними и международным киносообществом, знакомство широкой аудитории с экспериментальным кино во всем его многообразии.

Показы пройдут в амфитеатре «Типографии». Стоимость билетов от 200 до 250 рублей. Приобрести можно по ссылке.