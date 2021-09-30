В России запустили сервис поддержки для родителей детей с онкологией

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В России заработал сервис юридической поддержки для родителей, чьи дети лечатся от рака

Специальный сервис запустил фонд «Подари жизнь» совместно с агентством LegalPics. Он поможет родителям, чьи дети лечатся от онкологии, разобраться в некоторых юридических вопросах.

Сервис состоит из десяти разделов. Там есть информация об обязательном медицинском страховании, получении инвалидности и льгот, больничном листе и другая. Все написано в легкой и доступной форме со ссылками на законопроекты и другие документы.

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова рассказала «Таким делам», что каждый день в фонд обращается большое количество родителей, чьи дети больны раком, и фонд хочет обеспечить их комфортом в такой непростой ситуации.

«Уверена, что новый сервис поможет родителям наших подопечных сэкономить время и нервы, а также даст возможность брать всю необходимую юридическую информацию в одном месте», — сказала Шергова.

Ранее в Краснодаре запустили приложение для благотворительности, где, делая пожертвования в различные фонды, можно получать скидки в магазинах и кафе.

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