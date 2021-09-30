В «Атамани» поженят всех желающих по казачьим традициям

Посетители смогут окунуться в атмосферу предсвадебной суматохи, познакомиться с традициями, обычаями и историей казачества, принять участие в различных мастер классах, услышать старинные песни и прокатиться на конной упряжке.

Так, предусмотрены обряды сватовства и выкупа невесты, акапельная вокальная программа свадебных песен и припевок «Пусты, сватэ, в хату!», интерактивы для детей, мастер-классы по приготовлению выпечки, а также дегустация блюд.