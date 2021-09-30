В «Атамани» поженят всех желающих по казачьим традициям
В этно-комплексе «Атамань» в Темрюкском районе 1 октября стартуют «покровские недели»
Посетители смогут окунуться в атмосферу предсвадебной суматохи, познакомиться с традициями, обычаями и историей казачества, принять участие в различных мастер классах, услышать старинные песни и прокатиться на конной упряжке.
Так, предусмотрены обряды сватовства и выкупа невесты, акапельная вокальная программа свадебных песен и припевок «Пусты, сватэ, в хату!», интерактивы для детей, мастер-классы по приготовлению выпечки, а также дегустация блюд.
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Кроме того, в этно-комплексе будет работать станичный ЗАГС, всех желающих не только скрепят узами брака, но и выдадут соответствующее свидетельство, заверенное печатью атамана.
Посетить «покровские недели» в «Атамани» можно будет до 31 октября ежедневно, кроме среды и четверга. Начало программы в 10:30.
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