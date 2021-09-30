«Курорт Красная Поляна» анонсировал фестиваль Happy Hour Camp

С 10 по 17 апреля 2022 года на «Курорте Красная Поляна» второй раз пройдет фестиваль Happy Hour Camp. В горах Сочи соберутся тысячи райдеров: среди них и отважные новички, и именитые спортсмены, чемпионы России и мира. Их ждут восемь дней катания в одном из лучших сноупарков страны на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

В программу входят контесты в обновленном формате для профессиональных спортсменов и любителей, альтернативная спортивная программа для тех, кто не катается на лыжах и сноуборде, вечеринки в необычных локациях. А еще лекции, мастер-классы, паблик-токи, кинопоказы, выступления известных музыкантов. Пока организаторы держат в секрете имя хедлайнера Happy Hour Camp, но обещают, что гости запомнят шоу надолго.

Главное преимущество локации — уникальный сноупарк в горной долине Цирк-2. Он станет еще больше, разнообразнее и доступнее для всех уровней катания. Его территорию разделят на семь зон, оборудуют фигурами и трамплинами. Сноупарк включит примерно 3 км линий: детско-учебную линию для новичков, линию средней сложности для продвинутых райдеров и несколько линий для профессионалов.