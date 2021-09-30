«Курорт Красная Поляна» анонсировал фестиваль Happy Hour Camp
Спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp пройдет весной 2022 года на «Курорте Красная Поляна»
С 10 по 17 апреля 2022 года на «Курорте Красная Поляна» второй раз пройдет фестиваль Happy Hour Camp. В горах Сочи соберутся тысячи райдеров: среди них и отважные новички, и именитые спортсмены, чемпионы России и мира. Их ждут восемь дней катания в одном из лучших сноупарков страны на высоте более 2000 метров над уровнем моря.
В программу входят контесты в обновленном формате для профессиональных спортсменов и любителей, альтернативная спортивная программа для тех, кто не катается на лыжах и сноуборде, вечеринки в необычных локациях. А еще лекции, мастер-классы, паблик-токи, кинопоказы, выступления известных музыкантов. Пока организаторы держат в секрете имя хедлайнера Happy Hour Camp, но обещают, что гости запомнят шоу надолго.
Главное преимущество локации — уникальный сноупарк в горной долине Цирк-2. Он станет еще больше, разнообразнее и доступнее для всех уровней катания. Его территорию разделят на семь зон, оборудуют фигурами и трамплинами. Сноупарк включит примерно 3 км линий: детско-учебную линию для новичков, линию средней сложности для продвинутых райдеров и несколько линий для профессионалов.
В этот раз на площадке фестиваля впервые организуют тренировочный лагерь для желающих повысить свой уровень катания и расширить багаж трюков. Приглашенные тренеры поставят технику и научат уверенно скользить по склонам. В программе тренировок — групповые занятия в сноупарке и в батутном парке, теоретическая подготовка в лектории и вечерние «разборы полетов». Наставниками кемпа станут Артем Теймуров, Никита Автанеев, Александр Сладков в дисциплине сноуборд, а также Тимур Камалов и Гриша Фузеев в дисциплине фриски.
На сайте «Курорта Красная Поляна» уже можно забронировать семи- и восьмидневные туры Happy Hour Camp 2022 по акции «Счастливые часы».