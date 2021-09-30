В Геленджике появились digital-скамейки с зарядкой для телефона

30 сентября в мэрии Геленджика сообщили, что устанавливают на набережной скамейки с USB-портом

35 новых скамеек установит компания, которая занимается в городе наружной рекламой. Они появятся на набережной Геленджика от Центральной площади до улицы Курзальной. Сейчас идет установка 30 скамеек, остальные пять появятся чуть позже.

«Каждая из них удачно вписывается в архитектуру курорта, а главная изюминка — снабжена USB-портом для зарядки мобильного устройства», — отметили в пресс-службе администрации.

Чтобы гости и жители курорта смогли зарядить телефон во время отдыха, к каждой скамейке подвели электричество. Кроме того, рядом с лавочками разместили урны.