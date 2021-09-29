В центре Краснодара пройдет 5-дневный экопраздник

Краснодарский край

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В Краснодаре 1 октября на Главной городской площади стартует первая экологическая акция «Водная аллея — 2021»

Участвовать в ней жители и гости города смогут ежедневно до 5 октября с 12:00 до 21:00. Детей будут развлекать аниматоры, также для них предусмотрены познавательные мастер-классы и занятия в «Школе супергероев», где их научат защищать водные ресурсы.

Все желающие смогут посмотреть в VR-кинотеатре фильмы про озеро Байкал и водные объекты Дагестана.

Те, кто сделают фото или видео у тематических фотозон и опубликуют их в своих социальных сетях с хештегом #БЕРЕЖЁМГЛАВНОЕ, смогут поучаствовать в конкурсе на самую креативную работу и получить подарки от организаторов акции, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

«Это просветительская акция для взрослых и детей, главная цель которой — привлечь внимание к необходимости сохранения водных ресурсов, вопросам бережного обращения с водоемами и сбережения воды. Мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора в условиях действующих ограничений», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Вход на мероприятия свободный. Защитные маски можно будет получить на площади.

Кроме того, 1 октября с 12:00 в Юбилейном микрорайоне эковолонтеры очистят прибрежную территорию реки с применением технологии раздельного сбора отходов. Такая уборка станет ключевым мероприятием всероссийской акции «Вода России».

«Водная аллея» проводится с 2015 года в разных городах России. Она стартовала в Казани в дни чемпионата мира FINA по водным видам спорта.

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